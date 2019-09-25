İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangın söndürme mühimmatı projesine ödül

Malatya’da yapılan Yangın Söndürme Mühimmatı projesine, TÜBİTA K tarafından ödül verildi.

Malatya'da yapılan Yangın Söndürme Mühimmatı projesine, TÜBİTA K tarafından ödül verildi.


TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve 160 Üniversiteden bin 640 projenin katıldığı, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında, Savunma, Uzay ve Havacılık kategorisinde, Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Toptaş ödül aldı.


Toptaş, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz danışmanlığında hazırlamış olduğu “Yangın Söndürme Mühimmatı Tasarımı” isimli projesiyle Türkiye ikincisi oldu.


Toptaş ve Prof. Dr. Yılmaz, 18-22 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ödülünü aldı.


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencisi Murat Toptaş'ı ve danışmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz'ı tebrik etti ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.