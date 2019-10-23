Malatya'da bir okulda düzenlenen yangın tatbikatı, öğrencileri heyecanlandırdı.

Arguvan İlçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Afat Hazırlık Kulübü tarafından Sivil Savunma Haftası dolayısıyla okul tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Tatbikata tüm okul öğrencileri ve personel katıldı. Okulun Afat Hazırlık Kulübü rehber öğretmeni Ali Karaca, takibat esnasında öğrencilere yangın sindirme yöntemi ile ilgili bilgiler verdi. Tatbikatta, çıkması muhtemel bir yangında öğrdencilerin, yangın söndürme cihazını nasıl kullanacaklarına ilişkin, tatbiki gösterim yapıldı.

Ali Karaca, insanın başına her zaman afet olaylarının gelebileceğini ifade edip, bu tür afet ve yangın gibi durumlara hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.