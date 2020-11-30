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Yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık

Malatya’da, bir iş yerinde yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık yapan iki zanlı yakalandı.

Malatya'da, bir iş yerinde yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık yapan iki zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Üçbağlar Mahallesinde bir iş yerinde yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle bin 300 TL dolandırıcılık olayı gerçekleştirildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların il dışından bir araç ile gelen A. B. ve A. S. K. olduğu tespit edildi.


Şahıslar Malatya'dan ayrılmaya çalışırken yakalandı. Şahıslardan bin 620 TL ve 350 Dolar ile yangın tüpü elde edildi.


A.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca bin 300 TL müştekisine teslim edildi.

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