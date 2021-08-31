Yangında ev kullanılamaz hale geldi

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.
Malatya'nın Akçadağ İlçesi'nde bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Akçadağ İlçesine bağlı Bekiruşağı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.
Muhtemelen elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ev yangını Darende ve Akçadağ itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonrasında ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.