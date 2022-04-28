Yangında mahsur kalan çocuğu vatandaşlar kurtardı

Malatya'nın Darende ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında mahsur kalan 10 yaşındaki çocuğu mahalleli kurtardı.

Olay, Darende ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, İ.D.'ye ait iki katlı evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında ikamette mahsur kalan 10 yaşındaki çocuğu ise mahalleli kurtarırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın daha sonra ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

İkamette büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.