Yanık ünitesi bölgenin umudu haline geldi

Birçok insanın ölümüne veya sakat kalmasına sebep olan yanıklar için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren yanık ünitesi, bölgenin umudu haline dönüştü. Kurulduğu yıldan beri hizmet kalitesini her geçen gün arttıran ünite, hizmetleriyle adeta yanık merkezi gibi faaliyet yürütüyor.

Hastane Çocuk Cerrahisi ve Yanık Ünitesi Sorumlusu Opr. Dr. Birsen Harma, idari kadro ve tüm çalışanların desteği ile hizmet kalitesini her geçen gün arttırdıklarını belirterek, "2011 yılında mecburi hizmet için geldiğim Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 yıldır görev yapmaktayım. Halihazırda çocuk cerrahisi ve yanık ünitesinin klinik sorumluluğunu yapıyorum. Devlet Hastanesi bünyesinde çocuk yanık ünitesinde 5 yatak, çocuk cerrahisinde 16 yatak olarak hizmet sunmaktayız. Cerrahi olarak gerek acil travma yanıkları, gerekse eğitim ameliyatları düzenli yapılarak hasta memnuniyeti, her türlü donanım ve hijyen öncelikli hizmet anlayışıyla yanık ünitesinde çevre iller ve Doğu Anadolu'daki diğer illere de hizmet verecek şekilde çalışmaktayız" dedi.

Opr. Dr. Harma, ''2015'den beri özellikle yanık ünitesinde 700'e yakın hasta takibi tedavisi yapılmış olup, halen hizmetlerimize devam etmekteyiz. Başta Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere tüm kamu hastanelerinde konusunda uzman hekimler ile hastanelerin sahip olduğu donanım, yoğun bakım üniteleri ve acil servisleriyle hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunulduğunu biliyoruz. Ve diyoruz ki bir yanık merkezinde yapılması gereken her türlü tedavi, yoğun bakım ve ameliyat hizmeti yanık ünitesinde başarıyla gerçekleşebiliyorsa ülkemizde sayılı olan yanık merkezlerinden biri de neden Malatya'da olmasın. Malatya sağlık alanında sahip olduğu bu imkanlarla sağlık turizminde de büyük atılımlar yapmalıdır" diye konuştu.