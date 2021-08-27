Yapılandırma işlemleri 1 ay uzatıldı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 9 Haziran 2021'de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı, “bazı alacakların yeniden yapılandırılması” kanunu kapsamında yapılacak olan vergi yapılandırma süresinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 1 ay uzatıldığını açıkladı. 31 Ağustos 2021 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan ve Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin yapılandırma başvurusunda bulunmak isteyen vergi mükellefleri, ilk taksitleri ise 1 Kasım 2021 Pazartesi gününde ödeyecek. Daha önce başvuruda bulunan mükelleflerin ilk taksit ödemesi 1 ay uzatılırken, diğer ödeme taksitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, başvurularını 30 Eylül Perşembe gününe kadar Battalgazi Belediyesi hizmet binası, Vilayet parkı yanındaki ek hizmet binası veya www.battalgazi.bel.tr e-belediye ile müracaat edebilecekler. Kanun kapsamında taksitlendirmeye giren borçlar, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce Battalgazi Belediyesi'ne olan İlan-Reklam Vergisi, Emlak Vergisi ve Çevre Temizliği vergi borçlarını kapsamaktadır. Mükellefler, 2-6-9-12-18 aylık taksit imkânlarından faydalanabilecektir. Pek çok avantajı içinde barındıran düzenlemede ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla taksitler ikişer aylık ödemeler halinde alınacak. Peşin ödemede bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Yİ-ÜFE oranında ayrıca yüzde 90 indirim sağlanacak. Öte yandan, Battalgazi Belediyesi'ne olan borçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, www.battalgazi.bel.tr adresinden geçmiş borç bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek.