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Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Malatya’da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.

Malatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.


Darende ilçe Jandarma ekipleri, Günpınar Mahallesi'nde devriye gezisi yaparken kayalıklar arasında ayağı yaralı bir akbaba buldu. Jandarma ekipleri kayalıklar arasından çıkarılan akbabayı İlçe Jandarma Komutanlığına getirerek tedavi ettirdi. Ayağından yaralı akbabaya önce su içirildi. Kendine gelen akbabanın karnı doyuruldu. Gerekli bakımı yapılan akbaba daha sonra veteriner hekim tarafından tedavi edilerek doğa koruma yetkililerine teslim etti.


Doğa koruma yetkilileri gelene kadar akbaba, jandarma ekiplerinin maskotu oldu.

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