Yaralı baykuşa duyarlı vatandaş şefkati

Malatya'da duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu, jandarma kanalıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı kulaklı orman baykuşu bulundu. Jandarmaya yapılan ihbarı üzerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgeye intikal ederek yaralı baykuş vatandaşlardan teslim alındı. Yaralı yabani kuş, jandarma tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.