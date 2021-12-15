Yaralı halde bulunan yaban keçisi korumaya alındı

Malatya'da yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi tedavisi tamamlandıktan sonra koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi mevkiinde tüfekle vurulduğu belirlenen bir yaşındaki dişi yaban keçisi vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra yetkilere teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar veteriner hekimleri tarafından tedavisi yapılan yaban keçisi koruma altına alındı.