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Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli

Malatya’da evlerinden içeri giren yaralı kumruyu gören minikler, şefkatli elleri ile kuşu tedavi etti.

Malatya'da evlerinden içeri giren yaralı kumruyu gören minikler, şefkatli elleri ile kuşu tedavi etti.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde evlerinin balkonundan içeri giren yaralı kumruyu fark eden Ömer Fahrettin ve Eslem Yalman kardeşler, göğsünden yaralanmış kumruya sahip çıktı. Evde buldukları yara merhem ile kumrunun yarasını tedavi eden kardeşlerin bu davranışları ailelerinden de tam not aldı. Minikler yaralı kuşu bir yandan beslerken bir yandan da iyileştirerek kısa sürede doğaya bırakacaklarını söyledi.

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