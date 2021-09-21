İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaralı şahine jandarma şefkati

Malatya’da yaralı olarak bulunan şahin, Jandarma görevlileri tarafından veterinerde tedavi ettirildi.

Malatya'da yaralı olarak bulunan şahin, Jandarma görevlileri tarafından veterinerde tedavi ettirildi.


Doğanşehir İlçesi Elmalı Mahallesi'nde Jandarma tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarında yaralı şahin kuşu görüldü. Yaralı olarak bulunan hayvan, Jandarma görevlileri tarafından veterinerde tedavi ettirildi.


Tedavisi yaptırılan yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.