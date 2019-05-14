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Yasadışı kenevir ve esrar yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Malatya’da kendine ait arazide yasadışı kenevir ve esrar ektiği tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da kendine ait arazide yasadışı kenevir ve esrar ektiği tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi ilçesinde narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ile yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen, Z.A'ya ait evde ve arazide arama yapıldı. Yapılan aramalarda 300 gram kubar esrar, 3 bin 565 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Ele geçirilen kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken konu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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