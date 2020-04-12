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Yasağa uymayanlara ceza

Malatya’da sokağa çıkma yasağına vatandaşlar genelde uyarken, uymayanlara ise polisler ceza yazdı.

Malatya'da sokağa çıkma yasağına vatandaşlar genelde uyarken, uymayanlara ise polisler ceza yazdı.


İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilen edilen iller arasında yer alan Malatya'da polis ekipleri yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara ceza işlemi uyguluyor. Yasak kapsamında Malatya'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Polis ekipleri de kent genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanması adına geniş tedbirler aldı.


Bu arada Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Fahri Kayahan Bulvarında sokağa çıkan vatandaşa ceza işlemi uygulandı. Döndü Kaya isimli kadın, “Ekmek almak için dışarıya çıktım. Ekmek almanın yasak olduğundan haberim yoktu” dese de cezai işlemden kurtulamadı.

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