112 Acil sağlık Hizmetlerinin 25'nci yıl etkinlikleri kapsamında, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, 112 ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, trafikte yoğun olarak bulunan servis, taksi ve minibüs şoförlerine, “Yaşama Yol Ver” projesi tanıtıldı.

“Yaşama Yol Ver” projesinde, Ambulansların sokak ve caddelerde daha rahat seyretmeleri için trafikte seyir halinde olan servis, taksi ve minibüs şoförleri ile görüşülüp, duraklara afişler asılarak, broşürler dağıtıldı.