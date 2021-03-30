İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan karı koca yaşlı çift hayatlarını kaybetti.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan karı koca yaşlı çift hayatlarını kaybetti.


Kuluncak ilçesine bağlı Başören Mahallesi'nde yaşanan olayda, 85 yaşındaki Mehmet Şahin, eşi 80 yaşındaki Cennet Şahin'i de alarak arazilerine gitmek için yola çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen traktörün altına kalan yaşlı çift olay yerinde hayatlarını kaybederken, kazayı akşam saatlerinde tesadüfen olay yerinden geçen Mehmet Şahin'in yeğeni gördü.


Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi ancak olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri çiftin hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.