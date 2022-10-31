Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında yaşlı kadın hayatını kaybederken, eşi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir eden Nevzat Çatı (74) idaresindeki 44 LP 209 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu karşı şeride geçerek takla atıp ters döndü. Kazada sürücü ile eşi Durdane Çatı (75) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nevzat Çatı'nın Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.