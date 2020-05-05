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Yaşlı vatandaşlardan jandarmaya dua

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların maaşları jandarma ekiplerince evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Yaşlı vatandaşlar ise bu süreçte her zaman yanlarında olan jandarma personeline dua ediyor.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların maaşları jandarma görevlilerince evlerine götürülerek teslim ediliyor. Kırsal mahallelerde yaşayan 65 yaş ve üssü vatandaşların tek tek evlerine giden jandarma ekipleri, maaşlar evlerde teslim etmede devam ediyor.


Bu zorlu süreçte evden çıkamayan yaşlı vatandaşlarda, evlerine kadar gelen maaşları nedeniyle jandarmaya dualar ederek, bu sıkıntılı sürecin biran önce bitmesini temenni ediyor.

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