Yaşlılara, diyabet, sağlık ve ileri yaş testi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyabet, Sağlık ve İleri Yaş testi ikinci programı Vefa Konağı'nda gerçekleştirildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Uzm. Doktoru Lezzan Keskin, programa katılanlara diyabet konusunda bilgiler aktararak kan şekeri testi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Birimi tarafından 18-24 Mart tarihleri arası yaşlılar haftası olması münasebetiyle yapılan etkinlikler sürüyor. Yaşlı Hizmetleri Birimi tarafından Vefa Konağı'nda yapılan etkinliklerde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Uzm. Doktoru Lezzan Keskin, yaşlılara sağlıklı yaşam ve diyabet hakkında bilgiler verdi. Vefa Konağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Endokrin ve Metabolizma Uzm. Doktoru Lezzan Keskin, etkinliğe katılanlara kan şekeri testi yaptı.

Diyabet, Sağlık ve İleri Yaş İkinci Programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Birim Sorumlusu Nalan Öztürk, “ Yaşam süresinin uzamasıyla sağlıklı yaşamak, ileri yaşta kimseye bağımlı olmamak, fizik ve ruhsal açıdan zinde hissetmek, üretken, etkin ve sosyal hayata katılımın olduğu bir yaş almak temel hedeftir. Ülkemizde ortalama yaş süresi 75 ve 80 yaş aralığına gelmiştir. 2050 yılında yaş sınırı 80 ve 90 yaşlarda olması öngörülmektedir. Yaş ve ömür uzuyorsa, çözümler, standartlar ve algılar değişiyor demektir. Daha dinamik, üretken bir yaşam hedeflemekteyiz. Bedenen ve zihnen daha katılımcı bir yaşam, kendi kendine yetebilme adına 2021 yılı eğitim ve seminer programlarımıza birim olarak başlamış bulunmaktayız. Toplumumuzun yüzde 90'nında kronik hastalıklar mevcut olup diyabet oranı ise yüzde 13'leri bulmaktadır. Bu oran Malatya'da ise yüzde 21 oranında. Bu anlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimize verdiğimiz önem doğrultusunda, büyüklerimizin yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

“Sağlıklı yaşam hakkında yaşlılarımıza önerilerde bulunuyoruz”

Vefa Konağı'nda yapılan etkinlikte yer alan ve bilgiler aktaran Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Uzm. Doktoru Lezzan Keskin, “Büyükşehir Belediyesi Vefa Konağı'nda yaşlılarımızla bir araya geldik. Yaşlılarımıza önerilerde bulunuyoruz. Sağlıklı yaşam nasıl olur, neler yapmamız gerekir, bunları anlatacağız. En başta suyun ihmal edilmemesi gerektiğini söylemek istiyorum. Yaşlılarımız, eğer herhangi bir rahatsızlığı yoksa günde iki veya üç litre su içmesi gerekiyor. Tabii kalp yetmezliği ve böbrek rahatsızlığı yoksa. Özellikle yaz aylarında su kaybı bir hayli fazla olmakta. Şeker hastalarında su içen ve içmeyen arasında ciddi derecede vücudun organlarına zararı açısından farklılıklar meydana gelebiliyor. Su ve sağlıklı beslenmek son derece önemli. Vefa Konağının çevresinde ve ilimizde yürümeye müsait, fiziksel aktivitelere yönelik son derece güzel alanlar var. Yaşlılarımızın için düzenlenmiş alanlardan yeteri düzeyde faydalandıkları zaman daha sağlıklı bireyler olunacağına inanıyorum. İnsanların mutlaka hiçbir hastalığı olmasa bile yıl içerisinde en az bir tabii iki olursa son derece iyi hastanelere kontrollere gelmelerini istiyoruz. Çünkü ömür öyle bir şey ki doğduğumuz zamanki kadar sağlıklı değiliz. Bir ay ve iki ay sonra vücudumuzda değişiklikler meydana gelebiliyor. Bundan haberdar olabilmek için yaşlılarımızın rutin kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Mutlaka bir rahatsızlığın olması gerekmiyor. Rutin kontroller 6 ayda bir olduğu zaman bedendeki değişimlerden hem bireyin kendisinin hem de doktorların haberi daha erken olursa müdahale şansı daha erken olacaktır. Bu tedbirler hem bireyin kendisinin hem sevdiklerinin hem de çevresi için önemli” diye konuştu.