Yaşlılara evlerinde ziyaret

Malatya' da, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla yetkililer ve partililer, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Meclis üyeleri ile AK Parti Malatya Kadın Kolları yönetimi, yaşlıları evlerinde ziyarette, yaşlıların gönüllerini aldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla Taştepe Mahallesinde yaşayan Ömer Yener, Mehmet Başıbüyük, Osman Yiğit, Ömer Tereci ve Huzur Evindeki yaşlılarla bir araya gelerek onlara hediyeler verdi.

Ziyaretlerinin ardından Yaşlılar Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bugün Battalgazi Belediyesi olarak arkadaşlarımızla beraber yaşlılar haftası münasebetiyle büyüklerimizi, çınarlarımızı, geleceğimiz için ömürlerini harcayan ağabeylerimizi, dedelerimizi ve ninelerimizi ziyaret ediyoruz. Geçmişini bilmeyenler geleceğini bilemezler. Geçmişine sahip çıkmayanlar geleceklerini dizayn edemezler” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum”

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eder Başkan Güder, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı iletmek istiyorum. Özellikle şuan bakıma muhtaç olan ailelerimizde bireyler de, kız babasına bakıyor, baba kızına bakıyor, bunun karşılığında bakım ücreti alıyor. Bu tarihte eşi görülmemiş bir hizmet. Rabbim sayın Cumhurbaşkanımızın ömrünü uzun eylesin. Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanları, mülki amirleri sürekli halk ve vatandaş ile iç içe olması lazım diye talimat veriyor. Bizim kültürümüzde bunu gerektiriyor. Bizim dinimiz de bunu emrediyor. Biz bu bağlamda vatandaşlarımız ile sürekli beraberiz. Rabbim uzun, sağlıklı ve imanlı ömürler versin” diye konuştu.