Yavuz Bingöl ‘Aşık Veysel'siz 50 Yıl' turnesinde depremzedelerle buluştu

yılında ‘Aşık Veysel'siz 50 Yıl' turnesi konserlerine başlayan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedelerle buluştu.

İlk olarak turne kapsamında Sivas'ta sahneye çıkan Yavuz Bingöl, vefatının 50. yılında ‘Aşık Veysel'siz 50 Yıl' konseriyle Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Konteyner Kenti'nde depremzedeler ile buluştu. Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Çolak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile konteyner yetkilileri ve depremzede vatandaşların katıldığı konserde sahne alan Yavuz Bingöl, usta halk ozanı Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bingöl, UNESCO tarafından 2023 yılının 'Aşık Veysel' yılı ilan edilmesi ile birlikte bu turneyi düzenlediklerini, ancak 6 Şubat'ta yaşanan deprem nedeniyle bugüne ertelediklerini söyledi. Turneye ilk olarak Aşık Veysel'in memleketi olan Sivas'tan başladıklarını ifade eden Bingöl, “Bugün de Malatya'da konteyner kentte bir moral konseri gibi düşünüyorum. Deprem bölgesinde devam edeceğiz sonraki günlerde. Buradaki vatandaşlarımızın acılarını biraz hafifletmek adına geldik, hayat devam ediyor. Çok insanımızı kaybettik Allah rahmet eylesin hepsine, biz de üzerimize düşen vazifeyi sanatçılar olarak yapmak istiyoruz” dedi.

Asrın felaketi sonrası bölgeye geldiğini ve Kahramanmaraş ile Hatay'da uzun süre depremzedelerin yaralarının sarılması için gayret gösterdiğini hatırlatan Bingöl, “Orada kültür-sanat çadırları kurduk, çocukları eğlendirdik. Çizgi filmler, sinema filmleri izledik, depremzede çocuklardan oluşan halk müziği korosu oluşturduk” ifadelerine yer verdi.

‘Aşık Veysel'siz 50 Yıl' konserleri çerçevesinde Yavuz Bingöl, Malatya'dan sonra Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay-İskenderun, Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da da sahneye çıkacak.