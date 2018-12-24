Yaylı Çalgılar Orkestrası 30. yıl konseri düzenlendi

Yıl Konseri düzenlendi.

Düzenlenen konsere İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri'nin yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yaylı Çalgılar Orkestranın şefliğini Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Çiftçi yaptı. Konser ile ilgili konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden Prof. Dr. Ersan Çiftçi şefliğinde muhteşem bir konser verildiğini ve verilen konserde birbirinden güzel eserlerin icra edildiğini belirtti.

Konseri 30 yıldır İnönü Üniversitesinden yetişmiş akademisyen ve öğrencilerin düzenlediğini söyleyen Rektör Kızılay “Yetiştirdiğimiz lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun üssü konumundayız.” ifadelerine yer verdi.

Orkestra Şefi Prof. Dr. Ersan Çiftçi ise İnönü Üniversitesinin 30 yılını doldurmuş bir bölümün 30. Yıl özel konserini gerçekleştirdiğini söyledi. Çiftçi, lisans ve yüksek lisans alanında Doğu ve Güneydoğu'nun üstü konumunda yer alan bir fakülte olduklarını ifade ederek, fakülteden mezun olmuş birçok öğrencinin birçok üniversitede bölüm açtıklarına değindi.

Prof. Dr. Ersan Çiftçi, yapılan konserde evrensel ve milli kültürlerden ezgiler seslendirdiklerini, konsere katılımın yoğun olmasından mutluluk duyduğunu belirtirken İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün sanat alanında yapılan etkinliklerde her zaman desteklerini hissettirdiğini söyledi.

Yaylı Çalgılar Orkestrası 30. Yıl Konseri İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın konser ekibine çiçek takdimi ile sona erdi.