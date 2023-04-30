Yazar Ahmet Turgut Malatya'da öğrencilerle buluştu

Yazar Ahmet Turgut ziyaret ettiği deprem bölgesi Malatya'da depremzede öğrencilerle bir araya geldi.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında Malatya'ya ziyarette bulunan Yazar Ahmet Turgut Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi, Teknopark Konteynerkent Okulu öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbette eden Turgut daha sonra kentteki kamu kurum ve kuruluşlara da ziyaretler gerçekleştirerek idareci ve yöneticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.