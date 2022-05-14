Yazar Ertuğrul'dan Çanakkale ruhunu geleceğe taşıma vurgusu

Türkiye'nin saygın yazarlarından, dünyanın birçok ülkesinde kitapları binlerce basılan Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul, 9. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı nedeniyle geldiği Malatya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Battalgazi Yurt Müdürlüğü'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere hitap eden Ertuğrul, gençlere başarının önemi ve arkadaşlık duygusunun güzel yönlerinden bahsetti.

Gençlere Türk tarihinin iyi anlatılması gerektiğini belirten Ertuğrul, Çanakkale ruhunun geleceğe taşınması gerektiğini bildirdi.

Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul, Battalgazi Yurt Müdürlüğü'ndeki öğrencilerin ilgisinden çok memnun olduğuna dikkat çekerek, “Anılarımda yazacağım. Buradaki hanımefendilerden kesinlikle bahsedeceğim. İyi ki varsınız gençler” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, konuşmasından sonra kitaplarını imzaladı.