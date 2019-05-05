Yazar Yakup Tosun, okuyucuları ile buluştu

Malatya Anadolu Kitap Fuarı kapsamında Yazar Yakup Tosun, kitaplarını kitaplarını imzaladı.

Dolu dolu geçen kitap fuarının son gününde de yazarlar okuyucuları ile buluştu. Bu kapsamda Yazar Yakup Tosun'da kitaplarını imzaladı. İmza günü ile ilgili konuşan Yazar Yosun, " Yazarlığımdan çok okur gözüyle kitaplara olan ilgi ve daha da önemlisi çocukların kitaplara içten bir ilgi göstermesi beni fazlası ile memnun bırakmıştır. Bu konuda bütün Malatyalıları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

2015 yılında Türkiye'nin ilk park kitaplığını kurarak insanların kitaplara olan ilgisini arttırmayı amaçladığını dile getiren Tosun, "Okuyan, düşünen ve sorgulayan bir nesil için başlattığım kitaplık projemle bugün yedinci kitaplığımın açılışına hazırlanmaktayım. Okudukça hayatın tüm renklerini fark eden daha da önemlisi insanın kendini fark etmesi, gerek bizleri gerek ülkemizin kalkınmasın da büyük rol oynamakta. Bu nedenle insanlara yazdıklarımızı anlata bilmemiz için öncelikle insanların, gençlerimizin kitaplara karşı sempatisini atttırmamız gerek diye düşünerek tüm projelerimi bu yönde hazırlamaktayım" şeklinde konuştu.

Okumanın kendilerine verdiği en büyük erdemi iyilik üzerine düşünme çabasında olduğunu ifade eden Tosun, "Genç-yaşlı, kadın-erkek veya çocuk hiç fark etmez hepimizin her ne iş ile uğraşıyor olursak olalım kitap okumak zorunda olduğumuzu kavramamız ve bunu anlatmamız gerektiğini hepimizin bir sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Ben Adıyaman da ticaret ile uğraşan, liseyi yarıda bırakmış olsam da daha sonra üniversite okuyarak hayatın okumakla anlam kazandığını fark etmiş, ve bunu da gençlere, ebeveynlere anlatmayı kendime bir vazife olarak görmekteyim. Okumanın yazmanın yaşı, cinsiyeti, sektörü, her hangi bir alanı olmadığı tüm yaşayanların mecburi bir vazifesi olduğu inancındayım. Başta Malatya Kitap Fuarını organize eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere tüm Malatyalı kitap severlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.