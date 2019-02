Yazar-yorumcu Asım Demirkök 80 yaşında üniversiteli oldu

Malatya'da yaşayan duayen-yazar ve yorumcu Asım Demirkök, 80 yaşında üniversiteli oldu. Azmiyle gençlere örnek olan Demirkök, “İnsanlara okumanın yaşı olmadığını gösteriyorum” dedi.

Yazar ve yorumculuğun yanı sıra, üniversite öğrencisi de olan Demirkök, 80 yıla sığdırdığı yaşı boyunca birçok gazetelerde makale yazıp, televizyonlarda hala yorumculuk görevini de sürdürüyor. Gazetelerde yazdığı köşe yazılarını, ‘Çerçeveye Sığmayanlar-1 ve Çerçeveye Sığmayanlar-2 ‘ isimli iki kitap ile bir araya toplayan Demirkök, Basın İlan Kurumu'nun 3 ayda bir çıkardığı Basın Hayatı Dergisi'nin 51'nci sayısında, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı'nın sorularını cevapladı.

Emekli olması nedeniyle zaman geçirmenin zor olduğunu dile getiren Demirkök, “Dışarıda zamanımı öldüreceğime bilim öğrenmek istedim. Aftan yararlanıp yıllar sonra üniversiteli oldum. Sınıf arkadaşlarımdan olumlu yaklaşımlar oldu. Zaten günlük 4-5 saat okuyorum. Dışarıda zamanımı boşa geçireceğime, kahveye gideceğime burada bilim yapmak, bilim öğrenmek için geri döndüm. Genç arkadaşlarımda bu azmimden dolayı büyük hoşnutluk hissetiklerini dile getiriyorlar” şelinde konuştu.

Demirkök, “Okumanın sonu yoktur. İnsan merak etmeli ve merakının peşine düşmeli. Eğer okumaz ve bilgilenmezseniz, hayatı anlamazsanız hayatı gerçekten anlamlandıramazsınız. Bizim toplumun bu görüşe çok ihtiyacı olduğunu düşünmekteyim. Bizim kültürümüz gerçekten çok geniş bir kültür. Her dinden, her inançtan ve her kimlikten inançlarımız var. Bunların en azından okuyarak, birlikte kaynaşması, ülkeyi ilerilere götürmesi ancak bilgiden geçtiğine inanmaktayım. Bu nedenle herkesin her konuda bilgi edinmesi gerektiği düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

1960'lı yılların başında Tunceli'nin Sesi Gazetesi'nde köşe yazarlığına başladığını bildiren Demirkök, “Daha sonraları zaman zaman ulusal yayın yapan gazetelere yayınlanmak üzere yazılar gönderdim. Yine 1975 yılında Urfa'da ‘Organ' isimli dergi çıkarak, hem de derginin sahipliğini yapıp köşe yazıları yazdım.1988 yılında Malatya'da emekli olduktan sonra Hamle, Olay, Yorum, Güneş, Gerçek gazetelerinde köşe yazıları yazdım. Halen Malatya Söz Gazetesinde, köşe yazıları yazmaya devam ediyorum. Yazdığım bu yazıları ‘Çerçeveye Sığmayanlar' isimli kitabımda topladım. Malatya da kurulan ilk televizyonla tanışıp programlara katılmam 2017 yılına kadar sürdü. Halen televizyonlardaki program yapımcı arkadaşlarım programlarına çağırdıklarında seve seve programlarına katılıyorum. Evliyim. İki erkek oğlum ve bu oğullarımdan iki torunum var. Yaşamı ve toplumsal mücadeleyi seviyorum. Toplumun ve insanlığın insanlık serüvenine ortak olmaya çalışıyorum. Hep insanların acılarının, üzüntülerinin, sevinçlerinin yanında olmaya çalıştım. Toplumda en önemli uğraşın da insanın demokrasiyle kucaklaşması yönünde yürüyen yolun ve uğraşın olduğunu düşünüyorum. Demokrasinin bir yerde bitmeyeceğini, onun bir süreç olduğunu, bu uğurda mücadele edeceklerin de mücadelelerinin bitmeyeceğine ve hayatlarına anlam katacaklarına inanıyorum. Ne yaparsak yapalım. İnsanız. Vicdan ve ahlakı elden bırakmadan davranış ve eylemlerimizle önce ev halkımızdan başlayarak, çevrimizdeki yaşama örnek davranışlar sergilemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

Malatya'da yaşayan Asım Demirkök, 1961 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü'nü kazandı. Babası İbrahim Demirkök'ü küçük yaşta kaybeden Asım Demirkök, annesi Zeynep Demirkök'ün Malatya'dan Ankara'ya gönderdiği parayla ikinci sınıfa kadar okuyabildi. İkinci sınıfta okulu bırakan ve çalışmaya başlayan Demirkök, 1988 yılında Köy Hizmetleri'nden emekli oldu. Uzun yıllar yerel televizyonda ve gazetede 'Çerçeveye Sığmayanlar' programını yaparak, köşe yazan Demirkök, 'çeşitli sebeplerden üniversite eğitimine devam edemeyen öğrenciler için gelen af' kapsamında Malatya İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne kayıt yaptırdı ve 80 yaşında üniversite öğrencisi oldu. Demirkök, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji sınıfındaki sırasına oturdu ve genç öğrencilerle birlikte eğitimini sürdürüyor.