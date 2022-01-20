Yazıhan' da yol açma çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde kar yağışı sonrası kapanan yollarda çalışmalar sürüyor.

Yazıhan ilçesinde iki gün süren yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yolların açılması için Yazıhan Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar ilgili açıklamalarda bulunan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk karın doğanın incisi olduğunu belirterek,” Kurarak geçen yılın ardından karın yağması bizleri sevindirdi. Boztepe Barajı doluluk oranı yüzde 8'lere kadar düştü. Bu kar ile birlikte bolluk bereket gelir. Karla birlikte kapanan mahalle yollarımızda yedi yirmi dört karla mücadele ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz mahsur kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ise gece gündüz vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. Kar yağışıyla birlikte başlayan saha çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Özellikle yüksek kesimlerde yer alan, köyden mahalle statüsüne dönüşen mahallelerde ve merkezde ana arterlerde kar küreme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz" dedi.