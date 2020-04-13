Yazıhan halkı, sokağa çıkma yasağında mağdur olmadı

Malatya'nın Yazıhan ilçesi halkı, sokağa çıkma yasağında mağdur olmadı.

İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamındaki Malatya'da da birçok ilçede tedbirler alındı.

Yazıhan ilçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Covid-19 salgını nedeni ile İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından harekete geçti. Yasak nedeniyle ilçede evlerinden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçlarına karşılamak üzere Yazıhan Belediyesi 7/24 ekip oluşturdu. Yazıhan ilçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında belediye olarak yaptıkları hizmetleri dile getirip, "Yazıhan'da yaşayan vatandaşların yasak nedeniyle evlerinde mağdur olmamaları için belediye personellerinden oluşan ekipler görevlendirilerek vatandaşların taleplerini evlerine ulaştırıldı. Yasağın ilanı ile birlikte Yazıhan Belediyesi olarak tüm birimlerimizi hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için hemen harekete geçirdik. ihtiyaç konusu taleplerini karşılamak ekiplerimizi oluşturduk. Belediye ekiplerimize gelen tüm taleplere hızlıca karşılık vererek dağıtım ekiplerimiz tarafından ilgili adreslere anında hizmet etti” dedi.