Yazıhan Hayvancılık OSB'de fizibilite çalışması

Yazıhan'ın Mısırdere Mahallesi sınırlarında kurulacak Malatya Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık OSB projesi için fizibilite hazırlanması için çalışmalar başladı. Bu kapsamda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Malatya Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu beraberinde Yazıhan kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kırmızı Et Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe ve Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ile birlikte sahada incelemelerde bulundu.

Yazıhan Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında onaylanan projenin başlanılması adına yönetim kurulu üyeleri OSB sahasını ziyaret etti.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, projenin hayata geçmesi ile birlikte bölgede hayvancılığın da artacağını söyledi. Öztürk, Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi ile rekabetçi ve sürdürülebilir hayvancılığın yanı sıra dağınık ve denetimsiz şekilde faaliyette bulunan besi işletmelerinin de doğal yaşama ve çevreye zarar vermeyen ve daha kolay denetlenebilen tesislerde faaliyette bulunmalarını söyledi.

Bu kapsamda bölgede modern hayvancılığın gelişeceğini dile getiren Öztürk, sektörünün de modern ve teknik imkanlarla gelişimine katkı sağlanılacağını ifade etti.

Malatya Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, toplam 15 bin 200 baş hayvan kapasiteli 142 besi işletmesi ile 1 adet 150 baş kapasiteli Et Kombinası, 1 adet soğuk hava deposu ve 3 adet biyogaz tesisi yer alacak.