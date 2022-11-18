Yazıhan Hayvancılık OSB'de imzalar atıldı, çalışmalar başlıyor

Malatya'da hayvancılık sektörünün büyümesi ve gelişmesi adına önemli bir proje olan Yazıhan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde alt yapı ve elektrik dağıtım işleri başlıyor.

Malatya'nın hayvancılık sektöründe gelişmesi adına hayata geçecek olan Yazıhan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde ilk imzalar atıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale ile OSB'nin alt yapı ve elektrik dağıtım işini alan yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Önümüzdeki günlerde yer teslimi ile birlikte ihaleyi alan firma işe koyularak OSB inşaatının yapımının da ilk çalışmaları da başlatmış olacak.

Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak başkanlığında kaymakamlık binasında toplanan yönetim kurulu üyeleri Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ömer Dinç ve diğer üyelerin katılımıyla ihaleyi alan firma arasında sözleşme imzalandı. Burada konuşan Kaymakam Kutsal Baytak, imzalanan sözleşme sonrası ilgili firmaya yer tesliminin yapılacağını belirterek inşaata biran önce başlanılacağını söyledi. Hayata geçirilerek olan Yazıhan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 16 bin 750 adet hayvan kapasiteli 99 besi işletmesinin yanı sıra bir adet 150 baş hayvan kapasiteli et kombinesi, bir adet soğuk hava deposu ve 3 adet toplamda 5 megavat güce sahip olacak biyogaz tesisi olacağını ifade etti. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte OSB'de toplam da 600 kişinin istihdamın da sağlanacağını belirten Baytak, “Büyükbaş hayvancılık için önemli bir potansiyele sahip olan Malatya'da projenin gerçekleşmesi ile rekabetçi ve sürdürülebilir hayvancılık sektörü oluşturulacak. Yine yerleşim alanı içerisinde kalan besi işletmelerin yerleşim yerlerinde sebep oldukları olumsuzlukların giderilmesi adına da yerleşim yeri dışına taşınacak. İlimizde dağınık bir şekilde faaliyette bulunan besi işletmelerin doğal yaşama ve çevreye zarar vermeyen ve daha kolay denetlenebilen ortamlarda faaliyetlerinin devamı sağlanacak” dedi. Yazıhan OSB ile hayvancılığın Malatya'da modern ve teknik imkanlarla da gelişeceğini belirten Kaymakam Baytak, “Hayvancılık sektörüne yatırım yapmak isteyen müteşebbislerinde de önü açılacaktır. Yatırımcılar yatırım yapmak için sektörü daha iyi analiz edeceklerdir. OSB'nin faaliyete geçmesi ile uygun ırklar kullanarak ilimiz ve ilçemizin kırmızı et üretimi arttıracaktır. Sağlıklı ve kaliteli kontrollü üretim gerçekleşecek. Yine Yazıhan'da sulamaya açılacak alanlarla birlikte kaliteli kaba yem de yetiştirilmesine imkan sağlanacak. Hayvansal ve bitkisel üretim ile ekonomiye katkı verilecektir” şeklinde konuştu.

OSB'deki işletmelerin elektrik ihtiyacının biyogaz tesisi ile sağlanacağını da belirten Kaymakam Baytak, “Büyükbaş hayvancılık da büyük potansiyele sahip Yazıhan ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.