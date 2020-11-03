Yazıhan üretici pazarına ilgi

Malatya merkezde açılan üretici pazarında standı bulunan Yazıhan İlçesi'nin yöresel ürünleri ilgi görüyor.

Sümerpark'ta Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin organizesi ile açılan üretici pazarında yer alan Yazıhan standında, ilçede üretilen yöresel ürünler yer alıyor. Cevizden karpuza, pancardan bal üretimine kadar birçok ürünün yetiştirildiği Yazıhan ilçesinde ayrıca el dokuma kilim ve halıları da stantta yer alarak, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Bu arada, Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek de, üretici pazarını ziyaret ederek, Yazıhan standındaki ürünleri inceledi.