İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yazıhan üretici pazarına ilgi

Malatya merkezde açılan üretici pazarında standı bulunan Yazıhan İlçesi’nin yöresel ürünleri ilgi görüyor.

Malatya merkezde açılan üretici pazarında standı bulunan Yazıhan İlçesi'nin yöresel ürünleri ilgi görüyor.


Sümerpark'ta Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin organizesi ile açılan üretici pazarında yer alan Yazıhan standında, ilçede üretilen yöresel ürünler yer alıyor. Cevizden karpuza, pancardan bal üretimine kadar birçok ürünün yetiştirildiği Yazıhan ilçesinde ayrıca el dokuma kilim ve halıları da stantta yer alarak, vatandaşların beğenisine sunuluyor.


Bu arada, Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek de, üretici pazarını ziyaret ederek, Yazıhan standındaki ürünleri inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.