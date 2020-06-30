Yazıhan'da asfalt memnuniyeti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Yazıhan Belediyesi işbirliği ile ilçede yollar asfaltlanıyor.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte Yazıhan'da grup yollarının asfaltlama çalışmalarını yerinde incelediler.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, grup yollarında asfaltlama yapılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Haziran ayı başlarından itibaren çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yol asfalt dairesi ekiplerinin 35 derece sıcaklıkta yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan'nın 2021 yılına kadar asfaltsız yolumuz içme susuz ve kanalizasyonsuz hiç bir mahallemiz kalmayacak. İlimizin bu problemlerini çözüme kavuşturacağız beyanatına istinaden bizde belediye olarak kamyonlar kiraladık. Yakıtını Büyükşehir Belediyemiz karşılıyor. Hizmetleri hep beraber yürütüyoruz. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Çok güzel yollar ortaya çıkıyor. 2020 yılı içerisinde 150 kilometre 2.kat ve 80 kilometre 1. kat asfalt yapmayı düşünüyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için Eylül ayı sonuna kadar stabilize çalışmalarını bir kenara koyup önümüze koyduğumuz hedef doğrultusunda asfalt çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bu vesile ile başta büyükşehir belediye başkanımız sayın Selahattin Gürkan'a ve Alt yapı Koordinasyon dairesi başkanımıza ve emeği geçen ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle muhtarları ise, yapılan çalışmalardan kaynaklı memnuniyetlerini bildirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, Yazıhan belediye başkanı Nevzat Öztürk'e Yol alt yapı daire başkanı ve ekibine mahalleleri adına teşekkür ettiklerini bildirdiler.