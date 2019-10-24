Yazıhan'da beyaz bayrak ve beslenme dostu belgeleri törenle verildi

Malatya'nın Yazıhan İlçesinde, belirlenen okullara beyaz bayrak ve beslenme dostu belgeleri törenle verildi.

Yazıhan Kaymakamlığı Şehit Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu Toplantı Salonunda, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı başkanlığında tören düzenlendi. İlçedeki okul müdürlerinin katıldığı programda, yapılan değerlendirmede, beyaz bayrak ve beslenme dostu okul müdürlerine belgeleri verildi. İlçede bir komisyon tarafından yapılan değerlendirmede, beyaz bayrak ve beslenme dostu okullar belirlenmişti.

Belge töreninde konuşan Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, beyaz bayrak ve beslenme dostu belgelerinin önemli olduğuna dikkat çekerek, bu belgeyi alan okulların şartlarını bundan sonra da devam ettirmeleri gerektiğini vurguladı.