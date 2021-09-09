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Yazıhan'da hayvan yetiştiricileri sevindirildi

Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde hayvanların su içmesi için 28 adet metal sıvat dağıtımı yapıldı.

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde hayvanların su içmesi için 28 adet metal sıvat dağıtımı yapıldı.


Hayvancılığın en fazla yapıldığı ilçelerden Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında metal sıvat dağıtımı yapılıp, hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaçlarına cevap verildi.


Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve hayvan yetiştiricilerinin katıldığı programda, 28 adet metal sıvat hayvan yetiştiricilerine teslim edildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında metal sıvat dağıtımı diğer ilçelerde de devam edecek.

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