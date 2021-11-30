Yazıhan'da kütüphanesiz okul kalmayacak

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” çerçevesinde kütüphanesi olmayan okullarda çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için ekim ayı sonunda başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi”, tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen proje kapsamında Malatya'nın Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi” kapsamında Yazıhan ilçesinde yapımı devam eden okul kütüphanelerini yerinde inceledi. Kılınç, kütüphane konusunda emek veren okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür etti. Yazıhan İlçesi Abdurrahman Serttaş, Kömüşhan Abdurrahman Serttaş, Sürur Abdurrahman Serttaş ve Tecirli İlköğretim okullarında yapımı devam eden kütüphaneleri inceleyen Kılınç, “İlçemizde de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak kampanayı başlattık. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi için hayırseverleri kitap bağışında bulunmaya davet ediyoruz” dedi.