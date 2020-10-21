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Yazıhan'da pancar hasadı başladı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde pancar hasadı başladı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde pancar hasadı başladı.


Malatya'nın önemli şeker pancarı üretim yerlerinden biri olan Yazıhan İlçesinde hasadı yapılan pancarlar, Malatya'daki şeker fabrikasına götürülerek pancar şeker üretimi gerçekleştiriliyor.Kaymakam Bülent Şimşek ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, ilçenin Yeni Mahalle de makine ile yapılan şeker pancarı hasadına katıldı. Hasat hakkında bilgi alan Kaymakam Bülent Şimşek, verimli bir rekolte gerçekleşmesi temennisinde bulunarak, üreticileri kolaylıklar diledi.


İlçedeki pancar hasadının yaklaşık 15 gün sürmesi bekleniyor.

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