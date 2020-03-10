Yazıhan'da Trabzon Hurması yetişecek

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'in girişimleri ile ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesinde belediyeye tahsisi yapılan 200 dekar alan üzerinde kaysıya alternatif olarak yeni çeşit ürünler geliştirilmesi adına Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi tarafından destek gören ''Kapama Bahçe'' Trabzon Hurması yetiştirilecek.

Projede sona doğru yaklaştıklarını belirten Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Bu kapsamda bahçe üzerinde sondaj çalışmalarımıza bu gün itibari ile başlamış bulunmaktayız. Boztepe Barajı ile Yazıhan'da topraklar bereketlendi ve Malatya'nın Çukurovası oldu. Bitkisel Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 31 adet makine ile üreticilerimize destekte bulunduk. Yazıhan belediyesi DAP Tarım Makine Parkımızı kurduk. Alınan makineler ile ‘Yazıhan Modern Tarımdan Model Tarıma' sloganı ile ilklere imza atarak, ilimize ve ülkemize örnek bir projeyi hayata geçirdik” ifadelerine yer verdi.

Öztürk, bu yıl çiftçilerin pancar söküm makinesi ile 3 bin 900 dekar pancar sökümü, silaj biçeme makinesi ile 550 dekar silaj biçimi, silaj paketleme ile bin 170 ton silaj paketleme ve katı gübre dağıtımı ile de 160 römork gübre dağıtımı gerçekleştirilerek, bölgede bulunan üreticilere ciddi katkı sağladıklarını söyledi.

Belediyeciliğin sadece rutin işlerle değil üretime de destek vererek kentin ekonomisine de destek verdiğini dile getiren Öztürk, “Bizlerde belediye olarak üreticilerimize, halkımıza her alanda nasıl destek oluruz, nasıl fayda sağlarız düşüncesi ile çıktığımız bu yolda Allah'ın izini ile daha birçok projeyi de hayata geçireceğiz” dedi.

Öztürk, bu projeye desteklerinden dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'e de teşekkür etti.