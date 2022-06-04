İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yazıhan'da Türkiye finali sevinci

Malatya’nın Yazıhan ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü’nün halk oyunlarında Türkiye finallerine katılmaya hak kazanması memnunlukla karşılandı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü'nün halk oyunlarında Türkiye finallerine katılmaya hak kazanması memnunlukla karşılandı.


Türk Halk Oyunları Federasyonunun Elazığ'da düzenlemiş olduğu, halk oyunları bölge şampiyonası çekişmeli geçti. Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Malatya illerinin katıldığı bölge yarışmasında Yazıhan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü 2. olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.


Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Yazıhan ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü halk oyunları ekibinin ilçe yetkilileri tarafından da ödüllendirilecekleri öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.