İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yazıhan'da yaban domuzlarıyla etkin mücadele

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarıyla etkin mücadele başlatıldı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarıyla etkin mücadele başlatıldı.


Kaymakam Kutsal Baytak, beraberinde ilgili daire amirlerinin katılımı ile tarım arazilerine zarar veren yaban domuzu ile mücadele etmek amacıyla çalışma yapan görevlileri denetledi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün gözetimi altında gerçekleştirilen yaban domuzlarıyla etkin mücadeleyi yerinde inceleyen Kaymakam Baytak, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.