Yazıhan'ın genç kaymakamı, minder sohbetlerinin konuğu oldu

Gençlik ve Eğitim Derneği'nin düzenlemiş olduğu ‘Minder Sohbetleri' programının 4.konuğu Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı İnönü Üniversitesi'nde gençlerle buluştu.

Programda hayatında yaşamış olduğu zorluklara rağmen çocukluk hayali olan mesleğe eriştiğini söyleyen Büyüknalçacı, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Çocukken en büyük hayalinin kaymakam olmak olduğunu söyleyen Büyüknalçacı, "Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde iktisat bölümünde okudum fakat kaymakam olmak benim çocukluk hayalimdi bunun için çabaladım. İnsanlara yardım etmek, onların dertlerine çare olmak ve yanlarında olmak istiyordum. Birçok zorlukla karşılaşmama rağmen pes etmedim. Çocukluk hayalimin gerçekleşmesi için çabaladım sizler de hayallerinizin peşinden koşun. Pes etmeyin. Ne olmak istiyorsanız onun için çabalayın ancak öncelikle mutlu olun ve mutlu olacağınız işi yapın "dedi.

Kaymakam Büyüknalçacı, bilgi birikimlerini ve mesleki başarısını gençlere anlattı ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Gençlik ve Eğitim Derneği'nin yapmış olduğu projeleri inceleyen Büyüknalçacı, çalışmaları takdir ederek gereken her konuda desteklerini esirgemeyeceğini belirtti ve Dernek üyelerimizi en kısa zamanda Yazıhan'da görmek istediğini söyledi.

“Heyecanımızı hep diri tutuyoruz”

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ise konuyla alakalı olarak şunları söyledi:

“Gençlik ve Eğitim Derneği olarak durmadan, yorulmadan, usanmadan ve bıkmadan yolumuza devam ediyoruz. Her yaptığımız etkinliklerde ve projelerde ilk günkü heyecanımız ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Heyecanımızı hep diri tutuyoruz. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki memleketimizin ihtiyacı olan gençliği yetiştirme konusundaki hassasiyetimizle elimizi taşın altına koyarak her türlü fedakarlığı gösterip, birlik ve beraberlik yolunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Herkes bilmelidir ki mensubu olmaktan gurur duyduğum ‘gençlik' kelimesinin içi boş değil. Dış güçler ve bazı güruhlar bunu çok iyi bilmelidir ki gençler artık bilinçli, başarılı, araştıran, sorgulayan, iş fikri üreten, yenilikçi fikirlere sahip, devletini ve milletini sadakatini göstererek seven, sahip çıkan, koruyan ve kollayan bir yapıya sahiptir. Bugün Yazıhan kaymakamımız Sayın Güher Sinem Büyüknalçacı hanımı Minder Sohbetlerimizin dördüncü programında gençlerle buluşturduk. Çok güzel ve çok verimli bir program oldu. Genç kardeşlerim Güher Sinem Büyüknalçacı hanımın hayat hikayesinden ve başarılarından çok etkilendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum gençler ile yakından ilgilendiği için. Gençlerin her daim yanında ve destekçi olan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a da teşekkür ediyorum.”