Yazıhanlı gençler kurslarla başarı elde ediyor

Malatya'nın Yazıhan İlçesi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar meyvesini vermeye başladı. Yazıhan'da iki okulun halk oyunlarında il birincisi olup, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil etme hakkını elde etmeleri memnunlukla karşılandı.

Açılan kurslar sonunda elde edilen başarılarla ilgili açıklama da bulunan Yazıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Tanyıldızı, “Malatya'da yapılan halk oyunları il yarışmasında gençler kategorisinde Yazıhan Çok Programlı Anadolu lisesi, yıldızlar kategorisin de Yazıhan Abdurrahman Serttaş ortaokulu il birincisi olmuştur. Bölgesel düzeyde yapılacak olan okullar arası yarışmaya da bu iki okulumuz halk oyunları ekipleri katılıp, Malatya'yı temsil edecekler. Bölge halk oyunları şampiyonasında da iki okulumuzun başarı elde edeceklerine inanıyoruz” dedi.

Tanyıldızı, açıkları kurslara gençlerinin sosyal, kültürel ve spor branşlarına yoğun ilgi gösterdiklerini dile getirdi.