Yazılımcılara istihdam sağlanıyor

Öğretim Üyesi Ali Arı, yerli yazılımcılara istihdam sağlamak için kurduğu firmada, yerli yazılım konusunda önemli mesafeler kat etti.

Öğretim Üyesi Ali Arı, KOSGEB desteğiyle yazılım firması kurdu. Arı, yaptığı açıklamada, yerli yazılımlar konusunda destek verilmesinin kendileri adına önemli olduğunu vurguladı. Yazılım firmasında önemli sayılabilecek bir istihdam sağlandığını, akademik kimliğinin sektör için güven sağladığını dile getiren Arı, KOSGEB'den aldığı 50 bin liralık girişimci desteğiyle İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta firmasını faaliyete geçirdiğine dikkat çekti. Arı, yazılım firmasıyla görüntü ve sinyal işleme tabanlı yapay zeka uygulamaları, android ve ios tabanlı mobil teknolojileri, sanal gerçeklik ve arttırılmış, oyun programlama, web tasarımı, web programları, e-ticaret siteleri gibi yazılım alanında birçok hizmet vermeye başladı.

Bölgede yazılımcıların iş bulma ve istihdam edilme konusunda sıkıntılar çektiğini ve akademisyen olarak bunu gördüğünü dile getiren Arı, “Kentte ve bölgede yazılım anlamında ciddi bir potansiyel bulunduğunun farkına vardık. Akademisyen olarak tek amacım vardı, kentteki gençlerimiz dışarı çıkmasın, bu şehrin güzel insanları Malatya'mızda hizmet etsin bu amaçla firmayı kurduk “ ifadelerini kullandı.