"Yedi Bölge Okulumda" projesi

Mersin, İzmir, Adana, Hatay Isparta gibi 22 ilden çeşitli yöresel ürünlerin karşılıklı okullara gönderileceği proje sayesinde öğrenciler yöresel ürünler okulda yapılan sergi ile tanıtıldı. Proje hakkında bilgi veren Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, "Yedi bölgede yerli malı bir program düzenlemiş, 22 ildeki öğrenciler yerli malı okulumuza yollamışlar. Bizim öğrencilerde yerli malımız olan kayısı 7 bölgede olan okullarımıza göndermişler, bu projede emeği öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Proje Koordinatörü İlknur Şen ise her yıl kutlanan yerli malı haftasını bu yıl farklı kutlamak istediklerini belirterek, "Bu yıl yerli malı haftası için farklı bir etkinlik düzenlemek istedik. Aslında bunu geçen yıl bir şehirle yapmıştık, bu yıl da elimizden geldiğince, ulaşabileceğimiz illere ulaştığımız kadar bunu daha da yaymak istedik. Bu şekilde öğrencilerimizin milli bilinci, yerli malı kullanmanın farkındalığını oluşturmak istedik. Yerli malı haftası kutlanmaya başlandıktan sonra amacının dışına çıkmış durumdaydı ve özellikle son yıllarda. Biz de bu bilinci tekrar kazandırmak istedik. Bu nedenle çocuklarımız bu şekilde hem farklı illerin yöresel tatlarını görmüş oldular, hem bu illerin geleneklerini göreneklerini öğrenmiş oldular. Umarım amacımıza ulaşmışızdır. Bu yıl belki 22 şehir ulaştık ama önümüzdeki yıl amacımız 81 ile ulaşmak olacak” şeklinde konuştu.