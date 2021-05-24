Yeni Cami'deki restorasyon çalışmaları Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacak

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeni Camii'de sürdürülen restorasyon çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, partili yöneticiler ile birlikte Yeni Camii çevresindeki esnafları ziyaret ederek, sohbet etti. Kahtalı, depremde zarar gören Yeni Camii'nin de restorasyon alanında da inceleme yaparak yetkililerden teknik bilgi aldı. Milletvekili Kahtalı, tarihi camii de restarasyon çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek “Burası yaşamış 24 Ocak 2020 Elazığ-Malatya depreminin ardından hasar görmüştü. Elazığ-Malatya depreminden sonra ardından da buradaki Vakıflar Bölge Müdürümüz çok hızlı tespitlerini yaparak hemen genel müdürlüğe bildirdi. Ardından da Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli destekleri alarak şuanda da rabbime şükürler olsun restoresi devam ediyor. Tabi Yeni Camii tarihi bir cami olduğu için buranın imalatında hassasiyetleri çok yüksek tutuyoruz, asılında uygun buranın manevi havasını da yitirmeyecek şekilde bir düzenleme yapabilelim diye. Rabbim bir daha böyle deprem gibi böyle afetleri bir daha vermesin. Caminin temeline kadar inilmiş ve kubbesi de dahil dışardaki alanlarda dahil yeniden düzenleme getirilerek inşallah ibadete açacağız. Allah nasip ederse Kurban Bayramına yettirmeyi planlıyoruz. Yine kubbenin bir bölümünde bir çalışmamız var ve o çalışma uzman arkadaşlarımız takibinde yapılabilecek, nasıl bir çalışma olacaksa onlar karar verecekler. En kısa sürede Malatyalı hemşerilerimizin camimize kavuşması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda da çalışan Vakıflar Bölge Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza da bölge müdürümüz başta olmak üzere tamamına teşekkür ediyorum ” dedi.