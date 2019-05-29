Yeni Hamle Koleji öğrencilerinden anlamlı davranış

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın ayı olan Ramazan ayında büyük bir özveri ile yardım kolilerini hazırlayan öğrenciler kendi elleri ile bu kolileri yardıma muhtaç ailelere teslim etti.

Yardım kampanyasında görev alan öğrencilerden İdil Arıkan “Ben insanların bu kadar zor şartlarda yaşayabileceğini hiç düşünmemiştim. Ziyaretler sırasında gördüğüm şeyler beni çok etkiledi ve üzüldüm aslında bu konuda ne kadar geç kaldığımı da fark ettim. Bu ziyaretler esnasında beni en çok görme engeli olan Yasin kardeşimizin ezbere okuduğu Kur'an-ı Kerim etkiledi. İnşallah okulumuz aracılığı ile daha fazla aileye ulaşabiliriz. Ben bugünden sonra harçlıklarımın bir kısmını bu kardeşlerimiz için ayıracağım özellikle de Yasin'i hiç unutmayacağım” dedi.

Yürütülen yardım kampanyası ile ilgili konuşan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya ise, “Bizler kurumlarımızda eğitim öğretim yaparken öğrencilerimizi her anlamda geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu çabalarımızın en önemlisi ise öğrencilerimizde paylaşma ve şükür duygularını geliştirmek. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ne denli önemli olduğunu, aslında paylaştıkça bir şeylerin azalmadığını aksine çoğaldığını öğretmeye çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere giderken öğrencilerimizi de götürüyoruz ki ellerindeki imkanların kıymetini bilsinler ve şükredecek çok şeylerinin olduğunu görsünler istiyoruz. Kolejimizin öğrencileri geçen yıl topladıkları paralarla kış ayında yoksul ailelere yakacak yardımında bulunmuşlardı. Bu yıl da Ramazan ayı içerisinde yardım kolileri hazırlayarak bu çalışmayı devam ettirdiler. Aslında dinimizde yardımın bir kuralı vardır sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir fakat bizler bu faaliyetlerimizi paylaşırken başkalarına örnek olmayı hedefliyoruz. Belki bu vesile ile daha fazla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılır diye düşünüyoruz. Böylece bu yardım kervanı kısa sürede büyür bizlerinde bu çorbada tuzu bulunur ;ayrıca yardıma ihtiyacı olan ailelerle bizleri buluşturan , yardımlarımızı ulaştırmada bizlere rehberlik yapan Malatya Yardımeli Derneği'nin gönüllülerine de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.