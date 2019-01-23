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Yeni Hamle'de eğitimler sürüyor

Yeni Hamle Eğitim Kurumlarında ara sınıflara yönelik üç günlük tanıtım derslerinin ardından eğitim kampı başladı.


22 Ocak'ta Yeni Hamle Koleji Kampüsünde başlayan ‘Eğitim Kampı' öğrencilerin yoğun katılımıyla başladı. Düzenlenen kamp programı sayesinde, 9,10 ve 11.sınıfların düzenli ders çalışmaları ile konu tekrarı yapılarak soru çözme alışkanlığının arması amaçlandı.


Kamp programı ile ilgili açıklama yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “Bizler eğitim gönüllüsü bir kurumuz. Tatil de olsa çocuklarımıza faydalı olacağını düşündüğümüz her çalışmayı yapmaya hazırız. Yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilerimiz ders çalışma alışkanlığından kopmasınlar, soru çözmeye ve ders tekrarı yapmaya devam etsinler, kendilerini geliştirerek eksiklerini tamamlasınlar diye tüm kadromuzla birlikte öğrencilerimizin başındayız. Sabah saat 09.00'den akşam saat 16.00'a kadar ders çalışan öğrencilerimize yemek ve ulaşım imkanı da sağlayarak onların kesintisiz çalışmalarına olanak sağlıyoruz. İnşallah bu emeklerimizin meyvesini 2. dönemde başarı gösteren öğrencilerimizin hepsinde göreceğiz” diye konuştu.


Kaya, kampın 26 Ocak Cumartesi saat 10.00'da yapılacak olan TYT sınavı ile tamamlanacağını söyledi.

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