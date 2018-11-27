Yeni Hamle'de Öğretmenler Günü coşkusu

24 Kasım Öğretmenler Günü Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de katıldığı Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Kampüsünde yapılan yemekli davetle kutlandı.

Slayt gösterisi ile başlayan program açılışında bir konuşma yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “1997 yılından bu yana işimiz insan yetiştirmek yıllar önce tek bir şube olarak açılmışken bugün yüzlerce çalışanımız ve binlerce öğrencimiz on binlerce doktorumuz, avukatımız, hakimimiz savcımız var bu kadar güzel bir meslek var mı dünyada ? Bizler ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' düsturuyla hareket ederek bugünlere gelmiş bir milletin mensuplarıyız. Bu sebepten dolayıdır ki yaptığınız özverili çalışmalardan dolay yarınki büyük Türkiye'nin inşasında mihenk taşı olacak geçlerimize rehberlik eden ,siz değerli öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve öğretmenler gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yemek ve plaket takdimi ile program son buldu.