Yeni Hamlede YKS provası

TÖDER sınavı 9-10 Mart tarihlerinde İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde bin 500 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. TYT ve AYT sınavlarının yapıldığı her iki günde de ÖSYM ‘nin belirlemiş olduğu tüm kurallar uygulandı. Yapılan uygulamalardan oldukça memnun olan öğrenciler yapılan bu sınavların heyecan kontrolü için çok iyi olduğunu ayrıca gerçek sınavda dikkat etmeleri gereken hususları bu sayede öğrendiklerini belirterek Yeni Hamle yöneticilerine teşekkür ettiler.

Düzenlenen sınavla ilgili bir açıklama yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “Türkiye' de uygulanan sınav sistemimizin bazı aşmazları var. Fakat biz Milli Eğitim Bakanımızdan ümitliyiz. Öğrencilerimizin gelişimleri ve eğitim sistemimizin aksayan yönlerini kısa vadede çözüme kavuşturacağına en ufak şüphemiz yok bu anlamda düşüncelerine ve olaylara bakış açısına katılıyoruz. Bizler halihazırda devam eden sınav sistemine çocukları hazırlamak ve onları motive etmekle sorumluyuz. Çocuklarımızın tüm geleceği girdikleri bu sınava bağlıymış gibi düşünüldüğü için çocuklarımız bir yıllık çalışmalarını iki gün içerisinde toplam beş saatlik bir sınavla ispat etmek zorunda kalıyorlar dolayısı ile o günkü heyecan durumları ne kadar aza indirilirse başarı da o nispette artacaktır diye düşünüyoruz. Bu sınavları üniversite kampüsünde yaparken temel amaçlarımızdan birincisi öğrencilerimizin gerçek sınav öncesi duygu durum kontrolünü sağlamalarına yardımcı olmak ikincisi ise gerçek sınavda uygulanan tüm kuralları önceden görmelerini sağlamaktır. Böylece öğrencilerimiz bu sınavlara girerek gerçek sınavda daha rahat ve kendinden emin hareket edeceklerdir. Haziran ayındaki YKS öncesinde bir sınav daha planlıyoruz. Bu konuda desteklerini Yeni Hamle Eğitim Kurumlarından hiçbir zaman esirgemeyen İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yönetici ve personeline ayrıca kurumlarımızda bu sınavlarda görev alan öğretmen ve elemanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.