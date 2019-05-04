Yeni Hamle'den resim sergisi

Sergi açılışına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay, TRT Spor Spikeri Alp Pehlivan, Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya ve Olimpiyat Okulları Müdürü Özcan Karadağ katıldı.

Açılış sonrası bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bugün bereketli bir gün oldu açılıştan açılışa geçiyoruz ama hiç yorulmadık. Böylesine muazzam bir sergiyi açmak bizleri çok sevindirdi. Bu güzel sergiye emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin eline emeğine sağlık” dedi.

Sergi açılışına katılan TRT Spor Spikeri Alp Pehlivan ise, “Ben spor spikeriyim ama sanatın eğitimin olduğu her yerde bulunmaktan gurur duyuyorum. Böylesine etkileyici çalışmaları bu yaş gurubundaki çocuklarımızın yapmış olması beni çok etkiledi. Yeni Hamle Eğitim Kurumları bizleri hangi iş için ne zaman davet ederlerse seve seve geliriz. Burada olmak benim için çok keyifli” şeklinde konuştu.

Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya da, “Bizler eğitimin çok yönlü ve farklı boyutlarının olduğuna inanan bir kurumuz. Öğrencilerimiz akademik benlik kazanırken, kabiliyet ve yetenekleri doğrultusunda spora, sanata ve müziğe yönlendirilmektedir. Bu sergi bizim her yıl düzenlediğimiz ve düzenlerken de öğrencilerimizle gurur duyduğumuz, öz verili bir çalışmanın ürünüdür. Bu çalışmayı titizlikle yürüten Yeni Hamle Koleji'mizin değerli resim öğretmeni Nezahat Yiğithan'a çok teşekkür ediyorum. Onun gayretleri sonucunda öğrencilerimizin yaptığı yağlı boya tabloları, seramik ve ahşap boyamaları gerçekten göz kamaştırıcı. Bizler bu sergiyi her yıl heyecanla bekliyoruz. Verilen emeklerin sonucunda böylesine güzel çalışmaların ortaya çıkması bizleri son derece mutlu ediyor. Bir kez daha bu çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, tüm Malatyalı hem şehirlerimizi sergimizi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan resim sergisi 5 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.