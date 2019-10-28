Yeni hastane hasta kabulüne başladı

Malatya'da 50 yılı aşkın süredir hizmet veren eski SSK Hastanesi olarak bilinen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsünde yer alan Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları Acil ile Fizik Tedavi Rehabilitasyon poliklinik ve servisleri bugünden itibaren yeni hastane binasında hizmet vermeye başladı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, taşınma işlemlerinin yer yer sürdüğünü belirterek en kısa zamanda bu işlemi de tamamlayacaklarını söyledi. Yeni hastane binasında ilk ameliyatın da bugün gerçekleştirildiğini ifade eden Aktürk, “5 yıldızlı otel konforunda çok nezih bir hastanemiz. İnşallah halkımız da memnun kalacaktır” ifadelerini kullandı.

300 yatak kapasiteli hastanede 9 ameliyathane ve 50 yoğun bakım ünitesinin olduğunu da ifade eden Aktürk, hastanenin konseptinin çocuklara da uygun hale getirildiğini söyledi. Fiziki olarak konforlu bir hastane olduğunu ve şuan hiçbir eksikliklerinin olmadığını ifade eden Aktürk, yüzde 70 oranında taşıma işlemlerinin de tamamlandığını dile getirdi.

Eski hastanenin de bugün itibariyle kullanıma kapatıldığını söyleyen Aktürk, eski SSK hastanesi olarak halk arasında bilinen Beydağı Kampüsünün emekliye ayrıldığını söyledi.